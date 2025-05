Българинът, който игра за Ливърпул, постигна най-голямата си победа срещу Левски и приключи рано-рано

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Радостин Кишишев, Мартин Петров, Бончо Генчев, Светослав Тодоров, Александър Тонев, Валери Божинов, Станислав Манолев (и съвсем скоро Илия Груев). Какво е общото между десетимата (9+1) български футболисти? Това са родните играчи, които са се подвизавали в най-гледаното и доходоносно първенство - Висшата лига. Още един наш състезател изглеждаше съвсем близо до това да попадне в престижния списък, но нещо се случи, а впоследствие най-голямата си победа в кариерата той постигна срещу Левски.

Вилян Бижев е роден в София, но през 1998-а, когато е на 5 години, семейството му емигрира във Фресно, Калифорния. Там той започва младежката си кариера в местния училищен отбор Bullard Flyers U-12. През 2008-а се присъединява към базирания в Кловис отбор California Odyssey. Играе и за гимназията Едисон във Фресно, която завършва през 2011-а.

Първоначално нападателят подписва договор да играе колежански футбол в Университета на Вашингтон през есента на 2011 година. През юли обаче Ливърпул кани Вилян Бижев на пробен период с отбора до 18 г. Той оставя отлични впечатления, като вкарва пет гола в два предсезонни приятелски мача, с което си спечелва трансфер в мърсисайдския тим. Българинът подписва тригодишен договор с допълнителна двугодишна опция.

