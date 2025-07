"Не е нормално": Пътнически самолет се размина на косъм от бомбардировач

Регионален самолет на „Делта Еърлайнс“, приближаващ се към Минот, Северна Дакота, е извършил „агресивна маневра“, за да избегне сблъсък във въздуха с бомбардировач B-52, съобщава американската ABC News, позовавайки се разказа на пилот на авиокомпанията. Според „Делта Еърлайнс“, инцидентът се е случил в петък. Полетът, изпълняван от SkyWest, е излетял от Минеаполис. След като кацнал, пилотът се извинил на пътниците за рязкото движение и обяснил ситуацията.

„Като се има предвид скоростта му... не знам с каква скорост се движеха, но бяха много по-бързи от нас, реших, че е най-безопасното нещо да завия зад него“, каза пилотът, според запис на разговора. „Съжалявам за агресивната маневра, изненада ме, това изобщо не е нормално. Не знам защо не ни предупредиха, защото военновъздушната база има радар... накратко, не беше забавно, но се извинявам и благодаря за разбирането. Не беше забавен ден на работа", каза пилотът.

Не е ясно колко близо са се разминали двата самолета един от друг или дали е била задействана аларма в пилотската кабина, за да предупреди пилотите за потенциален сблъсък. ОЩЕ: Двуместен самолет се разби във Финландия

BREAKING: Pilot of Delta Air flight performs ‘aggressive maneuver’ to avoid mid-air collision with B-52 bomber close to Minot.https://t.co/TzRB9Xx80x pic.twitter.com/hiIKuKtxOg