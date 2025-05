Футболистът, който генерира милиони и направи трансфер между две от най-големите световни марки

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Има футболисти, които тотално разбиват клишето за ниската интелигентност сред спортистите. Ярък пример за това е настоящият главен изпълнителен директор на Адидас (Adidas) Бьорн Гулден. Норвежецът, роден в Цюрих, Швейцария, не блести със състезателната си кариера, но на терена на бизнес отношенията е повече от впечатляващ. Гулден е скъпоценен камък в тази сфера, а доказателство за това е "трансферът", който осъществи наскоро.

Той получава бакалавърска степен по бизнес администрация от Университета в Ставангер и магистърска степен по бизнес администрация от Бабсън Колидж. Гулден израства в Халингдал и е син на Арилд Гулден, - бивш норвежки национал по футбол и хандбал. В по-младите си години Бьорн играе за клубовете Гейло и Гол, преди да премине в отбора на Стрьомсгодсет Топфотбол през 1983-та.

Година по-късно става професионалист, като играе за Нюрнберг през сезон 1984-85 г. във Втора Бундеслига. През 1986-а се присъединява към норвежкия ФК Брин и печели шампионската купа през 1987 г. През 1988-а се оттегля поради контузия на коляното. Това обаче не му пречи да се развие в друга сфера.

Започва кариерата си в Adidas през 1992 г. и остава там до 1999 г., когато става изпълнителен директор в Helly Hansen. През 2000 г. получава ръководен пост в Deichmann SE и е главен изпълнителен директор на американското дъщерно дружество на Deichmann - Rack Room Shoes. В периода 2012 - 2013 г. е главен изпълнителен директор на Pandora - датска марка за бижута, и остава член на управителния съвет до 2018 г. През 2013-а става главен изпълнителен директор на Puma.

Под негово ръководство компанията претърпява значително развитие, особено в имиджов план. Качествата на Бьорн Гулден не остават незабелязани и през 2023 година той бива "привлечен" от Адидас за поста главен изпълнителен директор. Бившият футболист попада в световния гигант в труден момент. С решителност, твърдост и опитни бизнес инстинкти обаче Гулден възражда бранда.

През 2024-та печалбата на компанията достига 268 млн. евро (293 млн. долара), което надхвърля очакванията, според които се прогнозират загуба от 700 млн. евро. Бьорн Гулден обобщава трудния период с чувство за хумор: „По-скоро бих бил Мануел, отколкото главен изпълнителен директор на Adidas“, казва той по време на Евро 2024, съобщава The FT.

Adidas CEO Bjørn Gulden spoke on the impact tariffs could have on product pricing in the United States during an earnings call today.



He reassured that Adidas is doing "everything we can" to keep their products at "the best possible price". pic.twitter.com/ruaZ38H7X6