Москва за поредна нощ разбра какво причинява Путин на Украйна, НАТО вижда руско-китайска атака до 18 месеца (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руската столица Москва явно се превръща в една от по-постоянните цели на украинските дронове в последно време. Градът за поредна нощ се озова в епицентъра на безпилотната война, като жителите му може би разбират какво точно е чувството да си в Одеса, Харков, Киев или другите често обстрелвани от руските сили украински населени места. От 23:30 ч. на 19 юли до 7 ч. на 20 юли московско време над Руската федерация са били "прехванати и унищожени" 93 дрона, като от тях 19 - над Московска област, съобщи руското военно министерство. Шестнадесет от тези 19 пък са летели директно към Москва.

Между 20 и 23:20 ч. вчера пък са били свалени още 40 дрона над цяла Русия, от които 4 над Московска област и два, летящи към столицата.

Московските летища "Домодедово", "Внуково" и "Шереметиево" въведоха временно план "Килим" - т.е. забрана за излитания и кацания, поради опасността от дронове. В 15-и микрорайон на предградието Зеленоград са се чули експлозии, а дроновете са летели ниско - почти над покривите, съобщи прокремълският Telegram канал Mash, чийто основател е под санкции на ЕС. Избити са прозорците на няколко многоетажни сгради. В село Голубое се съобщава за мощни взривове - стените и прозорците на хората се тресат. Звуци от прелитащи безпилотни летателни апарати се чуват и в Калужска област - там действа противовъздушна отбрана, допълни каналът в публикация от 2 ч. след полунощ.

По данни на кмета на Москва Сергей Собянин - службите за спешна помощ работят на мястото на падналите отломки в Зеленоград. Няма пострадали.

След нападението са се запалили поне два автомобила в 20-и микрорайон на Зеленоград. Колите в близост са били потрошени. Има и кадри, които показват кратер в земята и експлозия на паркинг.

Все пак безпилотен летателен апарат явно е поразил жилищна сграда - местни жители съобщават, че това е станало в 22-ри микрорайон на предградието.

В Ростовска област на Русия също не беше спокойно. В резултат на нощна атака на украинските въоръжени сили там е повредена възлова подстанция в Каменск-Шахтински. "Имаше приземянване в нашата подстанция в Лихой. Един познат беше откаран с линейка", казва абонат на опозиционния руски Telegram канал ASTRA, който геолокализира засегнатата къща, чийто покрив е изгорял след „падането на отломки“ от дроновете.

Изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област също заяви, че в резултат на нощното нападение на 19 юли е пострадал един човек. По-късно стана известно, че в участъка Лихая-Замчалово 75 влака се движат със закъснение поради повреда на контактната мрежа след падането на отломки от дронове.

Украинската партизанската групировка „Атеш“ твърди, че е саботирала железопътна линия в руската Тулска област, причинявайки „сериозни смущения“ в руската логистика, казва групировката в публикация в Telegram на 20 юли. Оперативните работници са унищожили релеен шкаф на железопътна линия близо до град Медведки, западно от град Тула, съобщава "Атеш". Твърди се, че руските войски използват железопътната линия за транспортиране на военен персонал и доставки за войските на фронтовете в Харковска и Сумска област.

Саботажната операция е нарушила руските снабдителни линии и е довела до забавяне на доставките на боеприпаси, оръжия и компоненти с двойна употреба от заводите в Тула, твърдят от "Атеш".

Русия има за цел да изстреля 2000 безпилотни самолета едновременно към Украйна, заяви същевременно германският генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервю, публикувано на 19 юли. Зашеметяващата цифра, описана от Фройдинг, който оглавява работната група за Украйна към германското министерство на отбраната, идва в момент, когато Москва продължава да разширява производството си на дронове.

Украинската служба за външно разузнаване заяви пред Politico през юни, че Кремъл планира да произведе 2 млн. дрона за наблюдение от първо лице (FPV) и 30 000 дрона с далечен обсег и дронове примамки през 2025 г., което бележи голямо разширяване на програмата на Москва за водене на война с дронове. Между 13 септември 2022 г. и 30 август 2023 г. руските сили са изстреляли близо 2000 дрона „Шахед“ в Украйна, според базираната в Лондон организация за наблюдение на конфликти Airwars. През 2025 г. този брой рязко се е увеличил - само през юни Москва е изстреляла рекордните 5337 дрона от типа „Шахед“.

Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, предупреди на 4 юли, че руските удари с дронове тип „Шахед“ може да ескалират до 1000 на ден. На фона на повишения риск от засилване на руските атаки Фройдинг заяви пред подкаста на Бундесвера Nachgefragt, че Украйна може косвено да противодейства на очакваните атаки, като се призели в руските производствени обекти с ракети с голям обсег.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа генерал Алексус Гринкевич пък предположи, че САЩ и страните от Европейския съюз може би разполагат с не повече от 18 месеца, за да се подготвят за евентуален мащабен военен конфликт с Китай и Русия. По време на основната си реч на среща с представители на военното командване и отбранителната индустрия във Висбаден натовският генерал заяви, че съществува реален риск от координирана агресия от страна на Китай и Русия, която може да доведе до едновременна атака срещу Тайван и страните от НАТО.

Гринкевич говори за рисковете, които възникват, ако диктаторите на Китай - Си Дзинпин, и на Русия - Владимир Путин, вече се подготвят за координирана атака, която може да провокира глобален конфликт. Си Дзинпин може да започне офанзива срещу Тайван в координация с Путин. Подобен двоен удар, според генерала, представлява сериозно предизвикателство за Запада. "Нещото, което Си вероятно ще направи, преди да реши да премине през Тайванския проток, е да се обади на приятеля си Путин и да го помоли да му помогне. Това за мен означава, че и двете неща могат да се случат заедно. Ще се нуждаем от всяка част от екипировката, оборудването и боеприпасите, с които разполагаме, за да победим това", каза Гринкевич, цитиран от BILD и "Интерфакс-Украйна".

Също така той отбелязва, че в германското правителство нараства загрижеността за потенциална руска атака срещу някоя от по-малките страни от НАТО още през 2027 г.

Понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 19 юли е имало 154 бойни сблъсъка, което е с 23 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 112 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 11 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5706 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 120 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3857 FPV дрона "камикадзе", което е с 14 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 50 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 16 атаки на руснаците, за които се твърди, че също са блокирани. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманска област с 22 руски пехотни нападения, а в Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга, са станали 21 сражения за денонощието. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Има потвърдена с геолокализирани кадри успешна украинска контраатака при Миколаевка - Въоръжените сили на Украйна са в северната част на селището, което се намира в Покровското направление, на североизточния фланг на град Покровск. За изминалото денонощие, изглежда, че руснаците са осъществили напредък единствено в Новопавловското направление, където вече са забелязани в североизточната част на село Воскресенка, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW. То е близо до границата на Донецка с Днепропетровска област, югозападно от Новопавловка. За населеното място имаше информация, че там е било издигнато украинско знаме през последните дни, както и в Ялта, която е по на североизток и е още по-близо до административната граница. Промяната очевидно показва колко нестабилен е фронтът в това направление.

Украинските сили са си върнали няколко позиции край град Орехов в Запорожка област, съобщават от Южните сили за отбрана на Украйна. Говорителят Владислав Волошин отбеляза, че макар подробностите да остават ограничени, украинските части постигат успехи в района. Все още се очакват геолокализирани кадри за потвърждение. Според генщаба на украинската армия за изминалото денонощие в това направление е имало само една пехотна атака на руснаците.

