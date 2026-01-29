ЦСКА иска още едно бразилско крило, но има сериозна конкуренция

Според „Transferfeed“ ЦСКА е проявил интерес към още едно бразилско крило. Става въпрос за Луиш Фернандо, който в момента играе за Крузейо. Източникът твърди, че представители на „червените“ са се свързали с мениджъра на фланговия футболист. Проблемът е, че освен тях, още два клуба са осъществили контакт с него. Става въпрос за Санта Клара и Насионал Мадейра, които се подвизават в първата дивизия на Португалия.

Крузейро може да пусне Луиш Фернандо без пари

Източникът съобщава още, че от бразилския гранд са готови да пуснат Луиш Фернандо да си тръгне със свободен трансфер, но при условие, че ще получат голям процент от евентуална бъдеща продажба на крилото. Това е обичайна практика в Бразилия. Фернандо е на 20 години и е юноша на Крузейро. За мъжкия отбор е записал 6 мача, като има два периода под наем в други бразилски клубове.

Луиш Фернандо има договор с Крузейро до края на 2026 г.

Договорът на крилото изтича в края на 2026 г. Досега през кариерата си в мъжкия футбол Луиш Фернандо има 22 мача, в които е вкарал 2 гола. ЦСКА вече купи две крила през зимния трансферен прозорец в лицето на Лео Перейра и Алехандро Пиедреита. Разликата е, че и двамата действат предимно отляво, докато Фернандо се подвизава по десния фланг. Перейра също е бразилец и пристигна при „червените“ от родния Клуб де Регатас.

