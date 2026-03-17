Ярка светлина над Турция: Властите не казват дали е комета или ракета от Иран (ВИДЕО)

Ярък обект е забелязан в небето над турския град Ушак и околностите му. Обектът бързо се превърна в актуална тема в социалните мрежи, съобщи турската медия aydinlik. Природата на обекта остава загадка, но социалните мрежи предложиха различни теории. Мнозина спекулираха дали обектът не е комета или ракета от Иран. Досега обаче властите не са направили официално изявление, а местните жители продължават да се вълнуват.

Какво показват записите?

Записи, направени в и около Ушак, показват обект, оставящ ярка следа в небето. Обектът е оставял ярка следа след себе си, докато се е движил напред.

Изображенията бяха гледани от хиляди хора и се превърнаха в актуална тема в различни платформи.

Large meteor seen in the sky over Uşak, Turkey



Други случаи със странни светлини

Наскоро имаше подобно странно явление в Италия. Впечатляваща нова снимка показва зловещ, подобен на НЛО ореол от червена светлина, който се образува в небето над малко градче в подножието на Италианските Алпи. Изображението силно напомня на друга снимка, направена през март 2023 г., на която се вижда почти идентичен червен пръстен, който за кратко се появява над същото място. Природният фотограф Валтер Биното е заснел и двата пръстена над Посаньо, малко градче с около 2 200 жители в Северна Италия. Последният светещ ореол е заснет на 17 ноември, около 22:45 ч. местно време, и изглежда леко по-слаб от този отпреди две години и половина.