Руският танкер в Средиземно море заплашва вече 9 държави

Доскоро Италия и Малта биеха тревога, но днес вече към тях се присъединяват Франция и още шест държави членки на ЕС, които са пряко застрашени от сериозна екологична катастрофа заради руския танкер Arctic Metagaz, който се носи без екипаж от течението насред Средиземно море. Засегнатите държави са изпратили писмо до Европейската комисия.

„Несигурното състояние на кораба, съчетано с естеството на специализирания му товар (около 900 тона дизелово гориво и 60 000 тона втечнен газ - бел. ред.), представлява непосредствен и сериозен риск от голяма екологична катастрофа в сърцето на морското пространство на Съюза“, се казва в писмото.

ЕС заяви, че корабът е част от „сенчестия флот“ на Русия, предназначен да избегне санкции, наложени заради руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Междувременно от руското външно министерство заявяват, че участието на Русия в разрешаването на ситуацията ще зависи от „конкретните обстоятелства“.

„Международните правни норми, приложими към настоящата ситуация, предвиждат отговорността на крайбрежните държави... за разрешаване на ситуацията с дрейфуващия кораб и предотвратяване на екологична катастрофа“, заяви говорителката на руското ведомство Мария Захарова.