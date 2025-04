ЦСКА набеляза младок оценен на 5 милиона евро

Спортно-техническото ръководство на ЦСКА работи усилено по лятната селекция в тима. „Червените“ вече са набелязали редица футболисти, които евентуално да привлекат след края на сезона. В списъка на „армейците“ впечатление прави едно име. Това на 19-годишния Сириак Ири от втородивизионния френски Троа, който е впечатлил спортния директор на българския гранд Пауло Нога с отличните си изяви. Това съобщиха колегите от „Блиц“.

Сириак Ири е роден в Кот д'Ивоар, но има корени от Буркина Фасо. 19-годишният футболист играе на поста дясно крило, но може да се подвизава по цялата ширина на атаката. Той е считан за един от най-големите африкански таланти. През настоящия сезон фланговият състезател е записал общо 34 мача за Троа във всички турнири. В тях бързоногият футболист е реализирал осем попадения и е направил две асистенции.

🚨🔴 Freiburg want to sign talented French winger Cyriaque #Irié! An offer has been made.✔️



According to @Santi_J_FM, there is already a verbal agreement in place.

But the deal can still fail, as nothing is signed yet.



The 19 y/o right winger from ESTAC Troyes has 7 goal… pic.twitter.com/C35TXcDw5W