ЦСКА плаща 3 милиона евро за халф на Апоел Беер Шева, „червените“ му дават огромна заплата

Ръководството на ЦСКА продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. До момента „армейците“ привлякоха само двама нови футболисти – защитникът Теодор Иванов и халфът Давид Сегер. Днес пък стана ясно, че „червените“ са набелязали един от водещите полузащитници на Апоел Беер Шева. Става въпрос за 27-годишния бразилски дефанзивен халф на израелците Лукас Вентура. Това съобщи изданието „Walla“.

Според информациите от ЦСКА са готови да платят 3 милиона евро за правата на Лукас Вентура. „Червените“ ще предложат тригодишен договор на бразилския полузащитник като ще вдигнат значително заплатата му. В момента той получава по 250 хиляди евро на сезон в Апоел Беер Шева. Ако се съгласи да подпише с „армейците“, Вентура ще прибира по 650 000 евро на година.

