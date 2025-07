Тръмп вади САЩ от ЮНЕСКО - не му харесвали антидискриминационни политики

Президентът Доналд Тръмп изтегля САЩ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), като се позовава на "антиамериканските и антиизраелските ѝ пристрастия", а също и на т.нар. woke култура, която ЮНЕСКО въплъщавала. Woke е движение срещу расови предразсъдъци и дискриминация. Всичко това научи The New York Post. Новината бе съобщена и от Associated Press. Още през февруари Тръмп нареди 90-дневен преглед на ситуацията с американското членство в организацията, като се постави специален акцент върху проучването на всякакви "антисемитски или антиизраелски настроения" в ЮНЕСКО.

При извършването на прегледа служителите на администрацията са изразили недоволство от политиките на ЮНЕСКО за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, както и от нейната пропалестинска и прокитайска пристрастност, заяви пред The New York Post служител на Белия дом.

Става въпрос за зам.-говорителя Анна Кели, която казва: "Президентът Тръмп реши да оттегли Съединените щати от ЮНЕСКО, която подкрепя будни, разединяващи културни и социални каузи, които са в пълно противоречие със здравите политики, за които американците гласуваха през ноември. Този президент винаги ще поставя Америка на първо място и ще гарантира, че членството на страната ни във всички международни организации е в съответствие с националните ни интереси".

Още: "Несебър няма да изпадне от ЮНЕСКО": Говори културният министър

Тръмп притеснен от инструментаруима за борба с расизма?

Сред цитираните недостатъци са публикуването от ЮНЕСКО на "инструментариум за борба с расизма" през 2023 г. и инициативата "Transforming MEN'talities" през 2024 г.

Първата от тях призовава държавите членки да приемат "антирасистки" политики и да се състезават в "надпревара до върха", за да станат водещи защитници на социалната справедливост, като отговорят на въпроси за историята на расизма в техните юрисдикции и след това работят за осигуряване на равенство.

Инициативата „MEN'talities“ публикува доклад, в който се изтъква работата на организацията в Индия, насочена към промяна на начина, по който "мъжете мислят за въпросите на пола" - особено за "вредните норми на пола".

Снимка: Getty Images

Още: Мариан Бачев с добри новини за Созопол и Несебър след сесията на ЮНЕСКО (ВИДЕО)

ЮНЕСКО определила еврейски свети места като "палестинско световно наследство", САЩ са против

Междувременно ЮНЕСКО използва Изпълнителния си съвет, за да прокара антиизраелски и антиеврейски действия, включително определянето на еврейски свети места като "палестинско световно наследство", тълкува служителят на Белия дом.

ЮНЕСКО често използва език, в който се посочва, че Палестина е "окупирана" от Израел, и осъжда войната на еврейската държава срещу "Хамас", без да критикува бруталното управление на терористичната групировка над Ивицата Газа.

Още: Несебър и провалената сесия на ЮНЕСКО в България: Културният министър с отговори

Ролята на Китай

Освен това Пекин е вторият по големина донор на ЮНЕСКО - китайски граждани като заместник-генералния директор Син Ку заемат ключови ръководни постове. "Китай използва влиянието си върху ЮНЕСКО, за да прокарва глобални стандарти, които са в полза на интересите на Пекин", казва служителят на Белия дом.

Китайската комунистическа партия е особено критикувана, че използва влиянието си в ЮНЕСКО, за да омаловажи ролята на малцинства като уйгурските мюсюлмани, а за тях се твърди, че са репресирани в страната, по-точно в провинция Синдзян.

Тръмп вече е нареждал САЩ да напуснат ЮНЕСКО

През 2017 г. Тръмп първоначално нареди на САЩ да излязат от ЮНЕСКО, като тогава, както и сега, се позова на антиизраелски пристрастия.

Още: Катедралата "Св.София", обект на ЮНЕСКО, с поражения след руска атака срещу Киев (СНИМКИ)

За първи път САЩ се оттеглиха от организацията на ООН през 1983 г. при президента Роналд Рейгън, като тогава заявиха, че ЮНЕСКО "извънредно политизира почти всяка тема, с която се занимава. Тя е проявила враждебност към свободното общество, особено към свободния пазар и свободната преса, и е демонстрирала необуздана бюджетна експанзия".

Джо Байдън направи така, че САЩ да се присъединят отново към ЮНЕСКО през 2023 г. - с аргумента, че американското присъствие е необходимо, за да се противодейства на нарастващото влияние на Китай върху организацията.

Администрацията на Байдън също така обеща да изплати над 600 млн. долара вноски, възникнали след 2011 г. Тогава Вашингтон спря вноските поради включването на Палестина като член, припомня The New York Post.

Още: Правителството дава бивш министър на културата на прокуратурата по казуса ЮНЕСКО