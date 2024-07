ЦСКА прати оферта за кипърски голаджия

Ръководството на ЦСКА е изпратило официална оферта за кипърски голаджия. Става въпрос за 24-годишния нападател на местния Кармиотиса – Андреас Кацантонис. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Както е известно, наскоро „червените“ отдадоха под наем вратаря си Димитър Евтимов на кипърския отбор.

Според информациите предложението на ЦСКА за правата на Кацантонис удовлетворява напълно ръководството на Кармиотиса. Президентът на клуба Ставрос Димостенус пък е категоричен, че решението за трансфера на нападателя в България ще бъде взето от треньора на тима Софронис Августи, който отговаря за селекцията в отбора.

Karmiotissa striker Andreas Katsantonis (24) is in red hot form at the moment, scoring 5 in his last 3 games, taking his total for the season to 12.



The former Panserraikos striker had a spell in Sweden with Dalkurd FF after stints at Ayia Napa, Omonoia, APOEL and Anorthosis. pic.twitter.com/GOGEQlJS1s