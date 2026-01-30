Лайфстайл:

Дясната ръка на Томаш: Селекцията в ЦСКА изглежда класна, „червените“ ще завършат в тройката

Най-довереният човек на бившия треньор на ЦСКА Александър Томаш – Косьо Мирчев, коментира случващото се в „червения“ клуб. Както е известно, „армейците“ се разделиха с Томаш и щаба му след края на миналия сезон, в който българският гранд отново остана извън евротурнирите. Мирчев обаче продължава да следи случващото се в ЦСКА и смята, че тимът може спокойно да влезе в Топ 3 на Първа лига.

Косьо Мирчев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че ЦСКА е направил класна селекция, която ще им помогне да изпълни целите си. Той също така обърна внимание и на битката за титлата в Първа лига между тимовете на Левски и Лудогорец.

„Ще бъде много интересно през пролетта“

„От години насам не е било толкова завързано както на върха, така и при изпадащите. Години наред бяхме свикнали да има изявени кандидати за изпадане, а на върха Лудогорец да има сериозен аванс пред преследвачите си. Сега очевидно не е така. Щом Левски са водачи, значи е заслужено. Очевидно „сините“ са показали най-голямо постоянство през първия дял от шампионата и позицията им е логична. За мен това не е случайно, защото вероятно са работили най-правилно през есента“.

„Лудогорец играят на доста фронтове отново, борят се за всичко, но и получиха сериозна конкуренция тук. Не съм в кухнята на клуба, за да коментирам, но за мен това е съществената причина да го има този спад. Левски и Лудогорец ще спорят за титлата. ЦСКА за мен ще е в тройката. Ще бъде много интересно през пролетта. В ЦСКА се привлякоха доста футболисти, селекцията изглежда класна. „Червените“ засилиха конкуренцията в доста линии, в които имаха нужда да го направят. Левски и Лудогорец действат също по нуждите си, знаете там се търсеха точно определи хора, за да имат още по-голям избор“, каза бившият треньор в ЦСКА.

Бойко Димитров
