„ЦСКА създаде доста ядове на феновете в последните две години – време е да им се извини“. Това заяви легендата на „армейците“ и българския футбол Аспарух Никодимов. Паро, както всички наричат бившия играч и треньор на „червените“, говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че е настъпил моментът българският гранд да направи силен полусезон и да се реваншира на привържениците си с много победи и трофей.

Аспарух Никодимов е на мнение, че ЦСКА е длъжен да играе в евротурнирите през следващия сезон. Според него е непростимо, че „армейците“ са толкова време извън Европа, където имат сериозни традиции в миналото.

ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)

„Задължително е ЦСКА да играе в Европа“

„Смятам, че е време за силен полусезон. И преди съм казвал, че по-слабите резултати са нормални, когато има промени в клуба, ново управление. Едно време беше така при смяната на поколенията. Например аз като дойдох в ЦДНА, отборът беше пред изпадане. Но тези периоди продължават по една-две години. В останалото време ЦСКА винаги се е борил за първото място. Това е в ДНК-то на този клуб“.

„Доста ядове създаде отборът на феновете в последните две години. Сега изглежда, че са си подредили нещата, всичко изглежда наред, така че трябва тази пролет да се извинят с много победи и трофей. Задължително е ЦСКА да играе в Европа. Излишно е да казвам какви традиции имаме в турнирите. Да, сега времето е по-друго, но за мен е непростимо ЦСКА толкова време да е извън Европа", обясни Паро Никодимов.

ОЩЕ: Силният човек в ЦСКА: Осигурихме всичко, което искаше Христо Янев, ще опитаме да привлечем още 1-2 нови