Директорът на Центъра за борба с тероризма на САЩ хвърли оставка заради войната в Иран

Директорът на Националния център за борба с тероризма на САЩ (NCTC) Джоузеф Кент подаде оставка заради несъгласие с войната на САЩ и Израел в Иран. В публикация в социалната мрежа Х, адресирана до американския президент Доналд Тръмп, той пише:

"Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата нация и е ясно, че ние започнахме тази война поради натиска от Израел и неговото мощно американско лоби."

Оставката се случва на фона на ескалиращата война в Близкия изток, започната на 28 февруари със серия от американски и израелски въздушни удари срещу Иран. Войната доведе до затварянето на Ормузкия проток от Иран и рязкото покачване на цените на петрола.

Джо Кент е бивш член на Зелените барети на Специалните сили. Той бе назначен на поста си през 2025 г. от администрацията на Доналд Тръмп.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026