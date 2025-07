Душмани на Лудогорец влизат в битка с Левски за бразилски голаджия

Душмани на Лудогорец влизат в битка с Левски за правата на бразилски голаджия. Става въпрос за тима на Карабах, който преди година отстрани „орлите“ в третия квалификационен кръг на Шампионска лига с общ резултат 8:4. Азерите са хвърлили око на основната трансферна цел на „сините“ - Андре Кловис. Това съобщиха медиите в Азербайджан. Според информациите представители на Карабах вече са направили първи стъпки в преговорите с клуба на централния нападател – втородивизионният Академико Визеу.

Както е известно, Левски усилено търси нов централен нападател, тъй като в момента тимът разполага единствено с Мустафа Сангаре и младия Борислав Рупанов. Поради тази причина шефовете на „сините“ са се спрели на Андре Кловис. Българският гранд е готов да плати около 800 хиляди евро за правата на 27-годишния бразилец, който в 111 мача за Академико Визеу във всички турнири е забил 51 попадения, а също така е направил и осем асистенции.

