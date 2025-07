Дронове пак полетяха към Москва, руски въздушни атаки убиха и раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Пореден епизод от войната с дронове между Русия и Украйна се разигра през изминалата нощ – 18 срещу 19 юли. Украинските безпилотни летателни апарати за пореден път полетяха към столицата Москва, като около полунощ кметът Сергей Собянин съобщи за общо 4 свалени въздушни цели. Преди полунощ пък руското военно министерство съобщи, че в рамките на два часа противовъздушната отбрана е „унищожила“ 22 дрона – по 10 над Брянска област и над анексирания полуостров Крим, както и по един над Московска и Орловска област.

💥💥“We got hit!”: Drone attacks strike Moscow region and Dzerzhinsk Explosions rocked Dzerzhinsk in the Nizhny Novgorod region and several areas near Moscow — including Solnechnogorsk, Dmitrov, and Zelenograd — overnight. Eyewitnesses reported low-flying drones and active air… pic.twitter.com/Idb8A5SIer

Появиха се кадри с удар от дрон в Солнечногорск, Московска област, заснети от местни жители:

Видя се и как дрон лети над Дмитров – също в Московска област:

Жителите на Дзержинск в Нижегородска област съобщават също за голям брой експлозии през нощта.

На летището в Нижни Новгород бяха въведени ограничения на полетите, съобщава "Росавиация". По-късно те бяха отменени.

На сутринта руското военно министерство заяви, че през цялата нощ ПВО е "прехванала и унищожила" 73 украински дрона - 31 са летели над Брянска област, 17 - над Орловска област, 10 - над Московска област, включително три, които са летели до Москва, 4 - над анексирания Крим, 3 - над Азовско море, по 2 - над Смоленска област и Нижегородска област, по един - над Белгородска област, Калужка област, Воронежка област и Черно море.

Русия също отвърна и отново уби цивилни в Украйна. В резултат на обстрел в Днепропетровска област е загинал един човек, съобщиха местните власти. Става въпрос за 52-годишен мъж, машинист на влак, който е загинал в Павлоградски район. Още двама души, на 38 и 40 години, са настанени в болница, пише в канала си в Telegram началникът на областната военна администрация Серхий Лисак.

Един човек е загинал при руска атака срещу община Степногорск в Запорожка област, казва ръководителят на местната областна администрация. "През нощта врагът удари общността с бомби КАБ. Те удариха жилищен район. Убиха един човек. Няколко многоетажни сгради се запалиха", пише Иван Федоров.

Четирима души са ранени в резултат на руска атака срещу Чугуев, Харковска област, казва кметът Галина Минаева. "Още една лоша сутрин в Чугуев. Около 04:40 ч. врагът атакува един от жилищните райони на града. Този път има 4-ма ранени, на които вече се оказва медицинска помощ. Нанесени са щети на жилищни сгради, кабинет на семеен лекар и учебно заведение. На мястото на инцидента са пристигнали специализирани служби за отстраняване на последиците от нападението", предаде тя.

Безпилотен самолет е поразил колата на главния равин на Херсон. Според Обединената еврейска общност на Украйна машината е ударила директно автомобила на Йосиф Ицхак Волф, докато той е пътувал със семейството си. За щастие, никой не е пострадал, но предната част на колата е сериозно повредена.

❕Drone strikes car of Kherson’s chief rabbi



A drone directly hit the car of Kherson’s Chief Rabbi Yosef Yitzchak Wolff while he was driving with his family, according to the United Jewish Community of Ukraine.



Fortunately, no one was injured, but the front of the vehicle was… pic.twitter.com/xfGEtDDDQT