Байерн Мюнхен се договори с крило на Ливърпул, баварците плащат 80 млн. евро за правата му

Байерн Мюнхен се е договорил с крило на английския шампион Ливърпул. Става въпрос за 28-годишния колумбийски национал Луис Диас. Това съобщи германският вестник „Билд“. Според информациите ръководството на баварците и фланговия футболист са уточнили всичко около личните му условия. Сега остава единствено шефовете на Байерн да постигнат договорка с колегите си от Острова за трансфера на играча на „Алианц Арена“.

Ръководството на Байерн Мюнхен е предложило на Луис Диас четиригодишен договор. Той пък ще получава по около 14 милиона евро на сезон, но преди данъците. Колумбиецът се е съгласил с офертата на германския шампион като е заяви, че е готов да подпише с клуба, но първо баварците трябва да се разберат с настоящия му отбор – Ливърпул, който вече отхвърли едно предложение на Байерн за играча.

