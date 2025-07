"Много поздрави от Путин": Лавров се прегръща с Ким Чен Ун (ВИДЕО)

Външният министър на диктатора Владимир Путин Сергей Лавров се срещна с Ким Чен Ун в Северна Корея, по време на срещата Пхенян потвърди подкрепата си за войната на Русия в Украйна, в която бяха убити хиляди нейни войници, предаде Al Jazeera. Лавров е бил приет от Ким, каза руското министерство на външните работи в Telegram в събота, публикувайки видео на двамата мъже, които се ръкуват и прегръщат във Вонсан. Според прокремълските медии той е предал лично поздравление от Путин, допълва беларуската информационна агенция NEXTA.

„Русия и КНДР твърдо изпълняват Споразумението за стратегическо партньорство и това ще продължи да бъде така, съобщи на тържествен прием руският външен министър Сергей Лавров, предава контролираната от руската държава агенция ТАСС.

Междувременно украинската медия РБК – Украйна предава, че Лавров е казал, че Русия едва ли не – не е имала причина да откаже да получи помощ от КНДР, а не че Кремъл е молил за такава. Лавров също така е определил това като „искрена проява на солидарност“. ОЩЕ: Голяма помощ за Киев догодина - сигнал от САЩ. Русия уби украинци с 600 дрона и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

