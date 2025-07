"Отсечете им главите": Командир от любимата бригада на Путин крещи за убийства на украински военнопленници (ВИДЕО)

Специалистите от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са прехванали разговор, в който се чува заповед на един от полевите командири на 155-а гвардейска морска пехотна бригада на Русия относно третирането на украински военнопленници. На 10 юли те са регистрирали поредно военно престъпление на агресора във войната. "Отсечете им главите, нанижете ги на шипове, изхвърлете ги навън...", крещял командирът на 2-ра въздушнощурмова рота от въздушнощурмовия батальон на бригадата, казват от ГУР и прилагат записа.

Комисарят на Върховната рада - украинския парламент - по правата на човека Дмитро Любинец е заявил, че от началото на юли има потвърдени съобщения за 268 украински военнопленници, екзекутирани от руските сили. Руснаците постоянно нарушават Женевските конвенции на ООН, свързани с третирането на военнопленници.

Припомняме, че 155-а гвардейска морска пехотна бригада на държавата агресор е известна с военните си престъпления, извършени по време на окупацията на Киевска област и в други фронтови райони. В момента тази руска бригада участва в бойни действия в Сумска област. Тя е една от най-мразените от украинците руски военни части.

