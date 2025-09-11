Илиан Илиев не е подавал оставка - тръгнал си, за да има промяна в отбора

Илиан Илиев разкри, че не е подавал оставка като селекционер на националния отбор по футбол България, а просто е отишъл и е казал на ръководството на Българския футболен съюз, че си тръгва. По този начин той не оставя хипотеза, при която от БФС да не приемат оставката. Илиев е категоричен, че напуска, за да може да има промяна в отбора. И вярва, че всеки, който работи след него, ще дава всичко от себе си за просперитета на националния отбор.

Как и защо Илиан Илиев си тръгна от националния отбор

“След мача с Грузия не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че трябва да има промяна и повече позитивизъм в националния отбор. Не съм подавал оставка, просто казах, че си тръгвам, за да има промяна. Така са нещата. Ако си подадеш оставка, очакваш, че може да не ти я приемат. Не, аз съм имал и друг такъв случай в друг отбор. Просто отивам и си казвам, че си тръгвам", каза Илиев пред БНТ.

Кой е виновен за кризата в националния отбор на България?

"Не искам да тръгвам в тази посока кой е виновен и кой не. Факт е, че не се случиха нещата. Важното нещо е да се гледа напред, да има позитивизъм, доверие в този отбор. В каквото и състояние да е националния отбор, България си го обича и преживява нещата с него. Това, което направихме аз и моят щаб, е по една причина - да се подобрят нещата", добави още той.

“Не мога да тръгна да казвам, че има дълбок проблем в отбора. В момента не сме на нивото на другите отбори от нашата група. Създадоха се очаквания, което е добре. Успяхме да създадем очаквания у хората, че можем да се класираме за Световно, но реално трудно е да се постигне това. Има теоретична възможност все още", коментира още Илиев.