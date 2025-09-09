Българският футбол е като вкиснала торта! Трябва ни нова, но ние само сменяме черешката

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Илиан Илиев по всяка вероятност съвсем скоро няма да бъде селекционер на националния отбор по футбол на България. Специалистът изрази готовност в медийните си изяви да освободи треньорския пост заради голямото напрежение и негативните резултати на отбора след първите два мача от световните квалификации. Предстои разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, след който вероятно ще се стигне до раздяла.

Не Илиан, не Херо, а Гуардиола да дойде - трудно ще отлепим от дъното

От родната централа вече разглеждат потенциални кандидати за наследник. Това са Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев. Според информация на Football24.com, от БФС вече са се спрели на името на Димитър Димитров. Херо бе начело на националния отбор през 1998 г. Под негово ръководство "лъвовете" не успяха да се класират за Евро 2000, завършвайки четвърти в квалификационна група с Люксембург, Полша, Англия и Швеция.

Разбира се, времената са съвсем различни. Самият Димитър Димитров - също. Изглежда обаче, че бургазлията не е съвсем готов да заеме длъжността мигновено. "Не искам да се спекулира по въпроса, а пък и жена ми вече не ме пуска никъде, което може да натежи при евентуална нужда от избор от моя страна”, заяви Димитров в сериозно - шеговит стил пред "24 часа" с уточнението, че към момента на провеждане на интервюто не е търсен за поста.

Кой и защо да иска да е треньор на България?

Вероятно през 1998-а е било много по-престижно и изкушаващо да си селекционер на България. През 2025 година се приема по-скоро като жертва в името на родината. Повечето специалисти, както и Илиев, развалят репутацията си, която са градили в течение на времето, тъй като резилът с "трикольорите" е неизбежен.

ОЩЕ: Двете Суперкупи на Испания, които Барселона спечели с основна заслуга на Стоичков

Именно това сякаш натежа на настоящи треньор на Черно море. Част от анализаторите му намираха грешки и го посочваха като виновник за даден слаб мач. Както е известно, веднъж вече той подаде своята оставка заради пререкания с Атанас Караиванов, но тя не бе приета от Изпълкома. При второ подобно действие от страна на Илиан Илиев едва ли от БФС пак ще предприемат същите стъпки.

Под ръководството на варненеца "лъвовете" записаха 2 победи, 5 равенства, 5 загуби (9-20) в официалните мачове. Най-голямото му постижение в игрови план бе подобрението в защита, което си пролича най-вече при равенствата срещу Сърбия и Унгария. Оттам нататък обаче всичко тръгна в старото си русло. Всъщност, това е нормално, тъй като проблемите са много по-дълбоки и няма как да се решат със смяна на селекционер.

Няма материал

"Няма материал", както бе казал преди време известен български политик. Да, наистина липсва качество в състава. Липсва и правилна политика в детско-юношеския футбол, липсва защита на треньорската професия - именно тези специалисти трябва да шлифоват диамантите. Липсва база. Липсва професионализъм. Липсва търпение и желание за развитие на таланти в големите отбори... И липсва, и липсва...

Но все пак можем повече от показаното. В състава на "трикольорите" има сериозен психологически проблем. В съблекалнята явно цари пораженческото мислене. По този начин няма как да сглобим колектив, който да надскача възможностите си, за да играем поне достойно срещу отбори от чергата на Грузия. А не, както в момента, гол в световните квалификации да се счита за успех.

Дали с Херо, или Любо Пенев, или Стойчо Младенов, ще е по-добре, можем само да гадаем. Те би трябвало да бъдат финалният елемент на една вече изградена бойна машина. А какво се оказва? Нашата торта не става за нищо - с изтекъл срок на годност, вкиснала, със стари продукти. И вместо да я почнем наново, да сменим блатове, консистенция и т.н., ние сменяме постоянно черешката, която седи най-отгоре, и си мислим, че това ще доведе до промяна.

А този път дори черешката поиска сама да си тръгне от вкисналата торта...

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ ОТ "ВАР-ЪТ НА ACTUALNO": Илиан Антонов – символ на тоталния хаос в ЦСКА, с който и Любо Пенев трудно ще се справи