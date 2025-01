Кандидат за Първа лига прибира близо милион от трансфера на голмайстора си

Отбор от второто ниво на българския футбол ще прибере близо милион лева от трансфера на голмайстора си. Става въпрос за тима Монтана, който е на крачка от продажбата на един от основните си футболисти през този сезон – Филип Ежике. Според колегите от „Гонг“ 22-годишният нигерийски нападател ще подсили белгийския Юпен като финализирането на сделката е само въпрос на часове.

Според информациите ръководството на Юпен, който се състезава във второто ниво на футбола в Белгия, е останало впечатлено от представянето на Ежике с екипа на Монтана. От началото на сезона младият нападател изигра 22 мача за тима от Огоста във всички турнири, в които се отчете с 12 попадения и направи две асистенции. Именно поради тази причина шефовете на Юпен са решили да го привлекат като ще платят 400 хиляди евро за правата му, което се равнява на около 800 000 лева.

Eupen and Montana have reached an agreement on the transfer of striker Philip Ejike. The Bulgarian club will receive 400 000 euros for the Nigerian. pic.twitter.com/FsVb40EMFg