Левски дава крупна сума и няколко играчи за Хуан Переа, от Локо Пд оцениха 33% шанс да го продадат на "Герена"

25 януари 2026, 12:36 часа 422 прочитания 0 коментара

Лидерът във временното класиране в Първа лига Левски е отправил интересна оферта за желания нападател Хуан Переа от Локомотив Пловдив. "Сините" са предложили на "смърфовете" сума от порядъка на 200-250 хиляди евро и още двама до трима футболисти, за да си осигурят услугите на Переа, съобщава Sportal.bg. В същото време пък от Локомотив Пловдив разкриха, че са получили оферти от три клуба за Переа, а шансовете нападателят да заиграе на "Герена" са 33%.

Както е известно, собственикът на Локомотив Христо Крушарски постави цена от 750 000 евро на Переа, като се заговори, че може да свали и на 500 000 евро. В Левски обаче продължават да настояват да платят по-малка сума, и затова са готови да включат играчи в сделката за Переа. Предполага се, че Наско Сираков и компания ще предложат на Локомотив футболисти, които не попадат в плановете на наставника Хулио Веласкес.

Хуан Переа

Иначе изпълнителният директор на Локо Пловдив Тома Цилев заяви пред Dsport.bg, че Переа най-вероятно ще бъде продаден, но все още не се знае на кой клуб. "Трансфер предполагам, че ще има, но не мога да го кажа на 100 %. Има оферти от няколко клуба и нашата работа с г-н Крушарски е да вземем най-доброто икономическо решение, както за клуба, така и за футболиста. Неговата воля също е от значение, знаете че той трябва да подпише. Той си има своите професионални изисквания, които си договаря. Той си има агент. Отворен е към предложения. И двете имат значениe", каза той.

"Процентите да премине в Левски? При наличието на три оферти процентите са 33 %. И двете други оферти са от чужбина", добави още изпълнителният директор на Локомотив. И коментира: "Той е в отбора. Говорихме и днес, а и вчера. Фокусиран е. Предпочита разговорите да се водят и с агента му. Има интерес и за други наши играчи, но на този етап най-напреднали са преговорите за Хуан. На всеких треньор му е трудно, когато трябва да се раздели с някой важен играч, но в случая трябва да намерим заместник. Има възможност и той да остане в Локомотив, ако офертите не задоволят клуба. Преговорите вървят нормално. Всеки си дърпа чергата към него. Не е нещо трудно."

Стефан Йорданов
