Руснаци изпреварват Левски за звезда на Локомотив Пловдив?

Руски клуб може да изпревари Левски за подписа на една от звездите на Локомотив Пловдив. Името на въпросния тим не се споменава, но е ясно че има много сериозен интерес към 26-годишния централен нападател на „смърфовете“ - Хуан Переа. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, наскоро собственикът на пловдивчани Христо Крушарски призна, че наскоро е провел разговор с боса на „сините“ Наско Сираков относно евентуалното преминаване на южноамериканеца на „Герена“. Именитият голмайстор обаче се хванал за главата, след като чул цената на Переа – 750 хиляди евро.

Локомотив Пловдив иска 750 000 евро за Хуан Переа

За момента изглежда, че нито Левски, нито руският клуб са готови да платят исканите от Локомотив Пловдив 750 хиляди евро за правата на Переа. Ръководствата на двата клуба обаче са склонни да стартират преговори със „смърфовете“ с надеждата, че ще успеят да убедят Христо Крушарски да продаде нападателя, но срещу по-скромна сума. Самият футболист пък е изразил готовността си да продължи кариерата си на стадион „Георги Аспарухов“.

От Левски гледат и други варианти за нов нападател

В Левски обаче оглеждат и други варианти за нов централен нападател, ако не се стигне до сделка за Хуан Переа. Според различни информации „сините“ следят и бразилски офанзивен футболист, който евентуално да облече екипа на българския гранд. Приоритет на този етап обаче остава привличането на колумбийската звезда на Локомотив.

