Лудогорец прати оферта за голмайстора на емблематичен полски тим

Ръководството на Лудогорец продължава да търси нов нападател, който да подсили отбора на Руи Мота. Както е известно, в момента „орлите“ разполагат със само един футболист в предни позиции – Ерик Биле. Неговият конкурент за титулярното място Квадво Дуа пък е контузен като поради тази причина шефовете на разградчани искат да привлекат нов офанзивен играч, който да води атаката на отбора.

Полското издание „Meczyki“ съобщи, че ръководството на Лудогорец е пратило оферта за голмайстора на един от емблематичните местни тимове. Става въпрос за испанския нападател на Висла Краков – Анхел Родадо. Според информациите разградчани са изпратили оферта на стойност 1 милион евро за правата на ибериеца. В договора между двата клуба пък има записани и редица бонуси, които могат да вкарат в касата на поляците още 600 000 евро.

