Украинските служби: Ликвидирахме руските агенти, убили наш полковник в Киев (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е ликвидирала предполагаемите убийци на един от служителите си, застрелян посред бял ден на 10 юли в Киев. Убийството е било извършено по заповед на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), се казва в изявление на СБУ от 13 юли. Неизвестен е стрелял по полковник Иван Воронич и е избягал от местопрестъплението, а 50-годишният военен е починал на място.

Според изявлението предполагаемите руски агенти са били убити по време на престрелка в рамките на специална операция на СБУ на 13 юли в Киевска област.

"Тази сутрин силите на СБУ провеждаха операция по задържането на агентурно-бойната група на руската Федерална служба за сигурност, която предварително беше насочена към Украйна и преди три дни уби офицер от СБУ, нашия брат по оръжие, полковник Иван Воронич", заяви началникът на СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк във видеоклип, публикуван от агенцията.

