Академията на Рафаел Надал поздрави Иван Иванов за успеха му на Уимбълдън!

Академията на легендата на испанския тенис Рафаел Надал поздрави българския талант Иван Иванов по повод спечелването на турнира от Големия шлем Уимбълдън при юношите. Както е известно, родният състезател триумфира в престижната надпревара, след като на финала победи представителя на САЩ Ронит Карки с категоричното 6:2 и 6:3. Любопитното е, че варненецът завоюва отличието без нито един загубен сет.

От Академията на Рафа Надал отбелязаха успеха на Иван Иванов, който е играч именно на школата на носителя на 22 титли от турнири от Големия шлем. През 2025-та 16-годишният българин се представя много силно, след като преди месец достигна до полуфиналите на Ролан Гарос. Именно турнирът в Париж бе любим на Надал, който спечели общо 14 титли във френската столица.

IVAN IVANOV 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐖𝐢𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 🏆 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧!



The Rafa Nadal Academy player defeated Ronit Karki 6-2, 6-3 in the final to win his first Grand Slam title.



VAMOS‼️ pic.twitter.com/vB0u75yQf7