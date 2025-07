Феноменално! Иван Иванов триумфира на Уимбълдън, повтори постижение на Гришо от преди 17 години

България отново има шампион на турнира от Големия шлем Уимбълдън при юношите. Родният талант Иван Иванов спечели надпреварата, след като на финала победи представителя на САЩ Ронит Карки с 6:2 и 6:3. Любопитното е, че варненецът вдигна отличието без загубен сет. По този начин той повтори постижение на Григор Димитров от преди 17 години, когато първата ни ракета при мъжете триумфира на юношеското издание на Уимбълдън.

Двубоят започна по отличен начин за 16-годишния Иван Иванов, който първо спечели подаването си, а след това реализира пробив, за да поведе с 2:0 гейма. Последва нов сервис-гейм за варненеца, който го взе без особени проблеми. Американецът се спаси от нов пробив в четвътрия гейм и намали изоставането си на 3:1.

His first junior Grand Slam title! 🏆



Ivan Ivanov defeats Ronit Karki 6-2, 6-3 to become the first Bulgarian player to win the Boys' Singles title since Grigor Dimitrov in 2008. #Wimbledon pic.twitter.com/T6mZP7TMVK