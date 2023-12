Лудогорец вади 1,2 милиона евро за бразилски защитник от четвърта дивизия

23-годишният краен защитник за последно носи екипа на втородивизионния Витория Баия, където бе под наем от Ретро. Договорът му за преотстъпване обаче изтече и той ще трябва да се завърне в своя клуб. От Витория искат да задържат бранителя, но това може да се окаже много трудно като се има предвид, че цената му е 200 хиляди евро, а Лудогорец предлага с 1 милион повече.

@Ludogorets1945 is close to signing Brazilian full-back Edson Lucas. The Bulgarian club is ready to pay $1,3m for the 23-year-old defender. #transferibg #bulgarianfootball #ludogorets #ecvitoria #EdsonLucas pic.twitter.com/AcB6QHXLP2