Украйна удари Брянск в Русия, складове за горива са в пламъци (ВИДЕО)

На мощна атака с дронове е подложен руският Брянск. Градът е разтърсван от експлозии, съобщават очевидци.

Според източници от украинското разузнаване, безпилотни леталени апарати са ударили складове за съхранение на ракетно гориво и гориво-смазочни материали на логистичен център 1061 на руските въоръжени сили в Брянск. Преди това жители на Брянск съобщиха за пожар в квартал Фокински в града.

An explosion rocked Bryansk, Russia, and a fire broke out shortly after. It’s still unclear what exactly was hit—some say it might’ve been a fuel depot, but that hasn’t been confirmed yet. pic.twitter.com/B1c9JFRfk5

Руските медии съобщават, че атаката срещу града продължава вече повече от час, като са избухнали пожари.

Meanwhile, Bryansk is welcoming some friendly UAVs.



Russian media report that the attack on the city has been ongoing for over an hour, with fires breaking out. Everything is burning beautifully. pic.twitter.com/Ilmkq9uNac