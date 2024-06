Национал на България премина в емблематичен клуб (ВИДЕО)

"Чувството е невероятно. Когато чух, че Абърдийн има интерес към мен, казах на агента ми да направи всичко, за да осъществи сделката. Това е клуб с огромна история. Тук има страхотни хора, а феновете създават чудесна атмосфера", каза Митов пред клубния сайт.

През миналия сезон роденият в Козлодуй вратар записа 41 мача за Сейнт Джонстън във всички турнири, в които постигна девет "сухи" мрежи. За националния отбор на България той има три мача с три допуснати гола и една "суха" мрежа. През последната кампания Абърдийн завърши на седмо място във Висшата лига на Шотландия.

