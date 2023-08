Руснаци предложиха огромна сума за Десподов, Лудогорец е готов да продава

Според информациите ръководството на Лудогорец е дало „зелена светлина“ за трансфера, след като е приело офертата на руския клуб. Шефовете на „орлите“ са провели разговор с Кирил Десподов, в който са го уверили, че той сам ще реши дали да приеме офертата на Краснодар или да продължи да носи екипа на разградчани и няма да му правят спънки, ако прецени да напусне.

Russian side Krasnodar have reportedly made a €6m bid for Ludogorets captain and Bulgaria international Kiril Despodov! The champions are ready to negotiate a deal but it’s up to the player to accept or not the offer from Russia pic.twitter.com/UdpQE81Czk