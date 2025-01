Станимир Стоилов ще разказва приказки с бразилци и в Турция: Гьозтепе подписа с двама нападатели

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Един от най-добрите български треньори Станимир Стоилов получи страхотни новини от ръководството на Гьозтепе. Измирският отбор официално подписа с двама бразилски нападатели. Клубът придоби правата на настоящата си звезда Ромуло Кардосо, който има основна роля за четвъртото място в първенство. До момента той се подвизаваше като преотстъпен от Атлетико Паранаензе. С трансфер от същия клуб на стадион "Гюрсел Аксел" пристига роденият през 2004 година Емерсон.

Ромуло започна да играе в "Гьоз-Гьоз" в началото на 2024 година и направи истински фурор в Суперлигата на Турция, където за 16 мача отбеляза 9 гола и се отличи с 5 асистенции. Прекрасното му представяне предизвика интерес от страна и на Жозе Моуриньо, който е начело на Фенербахче.

В договора за наем между Гьозтепе и Атлетико Паранаензе имаше откупна клауза, която беше активирана от турския клуб. По медийна информация тя е 2,5 милиона евро. Ромуло подписа договор с "червено-жълтите", който го обвързва до 2028 година. Междувременно неговият сънародник - Емерсон, парафира с контракт за 4,5 години, като има опция за още един сезон.

20-годишният бразилец е юноша на Атлетико Паранаензе. През миналия сезон дебютира за първия тим и записа 13 мача в Серия А на Бразилия, в които не е успял да отбележи попадение. Оценката му според transfermarkt е 600 000 евро. Емерсон може да играе по всички фронтове на нападението, но е най-силен на фланга. Гьозтепе ще обяви още подробности по сделката в следващите дни. Така той става шестият бразилец в отбора на Станимир Стоилов. В тима са още Елитон, Джалма, Виктор Уго, Хуан Сантош и Ромуло.

Автор: Джем Юмеров

2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık.



Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.



We are delighted to announce the signing of Emersonn Correia da Silva on a… pic.twitter.com/DAhGtsJYJm