Бях като блудния син: Алис Купър представи автобиографията си

Рок музикантът Алис Купър разказа за духовното си преобразяване и завръщането си към християнската вяра преди среща с почитатели в британския град Улвърхамптън в рамките на турне за представяне на автобиографията си, предаде BBC. "Животът ми е доста необичаен, защото бях като блудния син. Израснах в лоното на християнската църква, отдалечих се максимално от нея, а след това се завърнах", отбеляза музикантът.

По-рано този месец Купър публикува автобиографията си със заглавие "Devil on My Shoulder" ("Дявол на рамото ми"), в която разказва за възходите и паденията в кариерата си, продължила близо шест десетилетия. Известен като "кръстника на шок рока", той е популярен с песни като "School's Out", "Poison" и "I'm Eighteen".

Have you picked up your copy of Devil On My Shoulder? 🔗 https://t.co/9NtNzFvAHZ 📸 dacapopublishing, sanmarcobooks, bassicallyjohn https://t.co/mWOC3YpzQS — Alice Cooper (@alicecooper) October 20, 2026

78-годишният изпълнител подчертава разликата между сценичния си образ и личността си извън сцената. "Алис - персонажът, когото пресъздавам на сцената, е пълна противоположност на мен самия", казва той, като сравнява отношенията между двамата с тези между доктор Джекил и мистър Хайд. Купър разказва, че посещава църква всяка неделя и понякога води библейски четения - нещо, което според него може да изненада хората, запознати с провокативния му сценичен образ.

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Музикантът говори открито и за проблемите си с наркотиците и алкохола. По думите му употребата на кокаин го е превърнала в различен човек, като животът му се е съсредоточил изцяло върху наркотика. Той отбелязва, че днешните млади хора са изправени пред по-големи опасности, свързани с наркотиците, отколкото предишните поколения. "Всички ние се поучихме от хората, които починаха на 27-годишна възраст - разбрахме, че този начин на живот не води до нищо добро", посочва Купър.

Изпълнителят е основател и на организацията Solid Rock, която предоставя на млади хора безплатни извънкласни занимания по музика, танци и други изкуства. Според него подкрепата за децата е особено важна в условията на все по-опасна среда извън дома, предава БТА.

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