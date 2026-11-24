Покойният папа Франциск е преминал през двугодишна духовна криза, започнала през 2021 г., по време на която се е чувствал изкушаван от Дявола и е изпитвал вътрешни борби относно начина, по който да упражнява властта си над Католическата църква, пише "Ройтерс". Това разкрива нов сборник с негови лични дневници, публикуван във вторник.

Кардинал Виктор Фернандес, близък сътрудник на Франциск, събира дневниците – първите от папа, станали публично достояние от 60-те години на миналия век насам – и ги оформя в том, придружен от негови собствени коментари.

Имал видения за Дявола и Ада

Според дневниците и придружаващите ги коментари, Франциск – който оглавяваше Църквата в продължение на 12 години до смъртта си през април 2025 г. – е имал видения за Дявола и Ада. Той също така се е борил със себе си, за да не се превърне в човек, „който използва другите като марионетки“.

В книгата не се уточнява кого точно покойният папа може да е третирал като марионетка.

„Всичко това беше преплетено с въпроси, свързани с управлението, натиск при вземането на решения, както и с духовна суша и опустошение“, пише Франциск в запис от декември 2022 г., описващ преживяната от него криза.

Възприеман като реформатор, който се опитва да отвори консервативната Църква към света, Франциск среща необичайно силна съпротива срещу своя понтификат от страна на кардинали консерватори, които се опасяват, че той ще смекчи твърдите доктрини на Църквата. ОЩЕ: Неудобен за Русия: От автобиографията на папа Франциск изчезнаха думите за ЛГБТ хората