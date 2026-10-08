Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 г. "за смелото ѝ творчество, което, в игрив диалог с класическата традиция, е създало нови форми в съвременната литература", се казва в официалното съобщение.

Ан Карсън е канадска поетеса, писателка, есеистка и преводачка. Завършва класически науки в Университета на Торонто, където получава бакалавърска, магистърска и докторска степен. По-късно преподава класически езици и литература в университети в Канада и САЩ.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Карсън е известна с необичайното съчетаване на поезия, проза, есе и превод, като често преплита антични митове и текстове със съвременни теми. Сред най-известните ѝ произведения са "Eros the Bittersweet", "Autobiography of Red", "The Beauty of the Husband", "Red Doc>" и "Float". Тя е превеждала автори като Сафо, Еврипид и Есхил. Носителка е на множество престижни отличия, сред които стипендия "Макартър", стипендия "Гугенхайм", наградата "Т. С. Елиът", Griffin Poetry Prize и наградата "Принцесата на Астурия" за литература. През 2005 г. е удостоена и с Ордена на Канада.

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Припомняме, че според немското издание "Frankfurter Allgemeine Zeitung" българският писател Георги Господинов бе сред фаворитите за спечелването на Нобелова награда за литература. Изданието предложи седем имена, които според тях са заслужили да получат Нобеловата награда, а сред тях бе и това на Господинов, който през последните години прави фурор в световен мащаб с книгите си. Освен българския писател, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" акцентира още върху австралиеца Джералд Мърнейн, румънката Габриела Адамещяну, грузинеца Ака Морчиладзе, французина Мишел Уелбек, ирландеца Колъм Толбин и ливанката Хода Баракат.

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