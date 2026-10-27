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Яким Петров представя дебютния си роман "Дворът. Една невроза" в One Gallery на 29 октомври

27 октомври 2026, 15:36 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Издателство Ерго
Яким Петров представя дебютния си роман "Дворът. Една невроза" в One Gallery на 29 октомври

За по-малко от шест месеца всички негови близки умират. Жена му го напуска. Остава му един двор и невъзможността да живее в него.

Така започва историята в романа "Дворът. Една невроза". Главният герой Ясен е образован, привилегирован и… непоносим. Той е изградил сложна система от знаци и навици, с която да се предпази от призраците на фамилното минало.

В опит да подреди живота си, Ясен започва да пише "книга на паметта". Но миналото отказва да се превърне в благоприличен разказ. Спомените си противоречат, семейните митове се разпадат, а опитите на героя да съхрани "двора" се провалят непрекъснато.

Вместо история за завръщане към корените и помирение с миналото, Яким Петров предлага точно обратното - непристойна, безмилостна и често много смешна дисекция на една фамилия, в която мисленето е патология, интимността е невъзможна, а разпадът никога не се признава.

Историята се развива и като политическа сатира на българския преход, на интелектуалните елити и на удобните обяснения, с които поколенията оправдават собствените си компромиси. Частният свят на героите се оказва странно подобен на публичния, а моралът - винаги уловен в желанието за комфорт и спокойствие.

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Вдъхновен от автори като Томас Бернхард и Роберто Боланьо, Яким Петров не предлага на читателя нито утеха, нито лесни отговори. Предлага му черен хумор, неудобни въпроси и герои, които трудно могат да бъдат обикнати, но със сигурност ще провокират читателите.

Романът излиза в издателство "Ерго" с подкрепата на фондация "Културни перспективи". Яким Петров е стипендиант за 2024 г. в категория "Литература" на Националната стипендия "С усилия към звездите", учредена от фондацията.

Премиерата е на 29 октомври 2026 г., четвъртък, от 18:30 ч. в One Gallery, ул. "Дякон Игнатий" 1А, София. Книгата ще бъде представена от Георги Тенев в присъствието на автора, който, подобно на героя си, би предпочел да не е там.

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Яна Баярова Редактор
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