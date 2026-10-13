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Учител, революционер и публицист: Книга за Климент Шапкарев предтавят в Македонския научен институт

13 октомври 2026, 16:56 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/д-р Георги Тренчев
Учител, революционер и публицист: Книга за Климент Шапкарев предтавят в Македонския научен институт

Лектория "Македония" на Македонския научен институт (МНИ) ще ще представи книгата на д-р Георги Тренчев "Климент Шапкарев – учител, революционер, публицист", съобщиха организаторите на събитието. Представянето ще се проведе в сградата на Института на втория етаж в Голямата зала от 18,00 часа днес, 13 октомври 2026 г. Книгата е издадена тази година, като в нея авторът описва живота и делото на Климент Кузманов Шапкарев, който е син на видния български етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев, но той е революционер, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и просветен деец.

Участник в три войни

Преди началото на Балканската война заминава от Одрин за България и се записва като доброволец в 52-ри пехотен полк на българската армия, с който се сражава под Одрин. За проявена храброст е награден с кръст. В Междусъюзническата война е в щаба на Македоно-одринското опълчение. По време на Първата световна война е във Велес като член на Цензурната комисия. След края на войната преподава 20 години в земеделското училище в Садово. Същевременно през 1936 година влиза в ръководството на Благотворително дружество на македонската емиграция „Гоце Делчев“ в Пловдив.

След освобождението на Вардарска Македония през пролетта на 1941 година се установява в Битоля, където също преподава в земеделско училище. Умира там през 1949 година. ОЩЕ: Правнучката на Кузман Шапкарев: Личности като него могат да ни обединяват със Северна Македония

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Кузман Шапкарев Македонски научен институт Климент Шапкарев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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