Летни емоции очакват посетителите на остров "Света Анастасия" в Бургас

В най-очаквания месец от годината остров Света Анастасия ще предложи на своите посетители вълнуващи събития. През август отново ще танцуваме с музикалните партита на Solar Island, ще се насладим и на най-добрите български групи на откритата сцена.

На 5 август на морския бряг ще акостира за трети път „великанът“ на клубната сцена Hernan Cattaneo, а след него на 6 август ще танцуваме с Kristian Beyer от дуото Âme. Двете събития са с начален час 12.00 и ще продължат до 21.00.

На 11 август от 21.00 ч. един от най-ярките дуети на българската музикална сцена се завръща на сцената на остров Света Анастасия. „Авеню“ ще ни потопят в магията на своите златни хитове и ще представят нови музикални произведения.

Solar Island ще продължи на 12 август с един от любимците на меломаните – Victor Calderone. Ден по-късно култовият диджей от партитата на Cacao Beach - Dubfire - пристига за ексклузивен сет, който ще продължи през целия ден от 12:00 до 21:00 часа.

На 18 август от 21.00 ч. великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент „ще ужили“ до червено почитателите й в един концерт на Военния биг бенд и част от оркестъра на Опера Стара Загора и солист Петър Салчев. Под звездите на острова ще чуем едни от най-красивите теми на британската музикална легенда – „Еnglіѕhman in Nеw Yоrk”, „Fіеldѕ of Gоld”, „Ѕhаре of Му Hеart” и много други.

Август е съвсем подходящ месец за запомнящ се концерт на Владимир Ампов – Графа на остров Света Анастасия. Датата е 19 август, а събитието отново е с начален час 21.00. Един от най-ярките изпълнители на сцената у нас ще ни пренесе на музикално пътешествие.

Една от най-обичаните рок банди в България – Остава, ще се завърне на сцената на острова на 25 август. Концертът под открито небе ще включва песни като най-големите хитове на групата - "Шоколад", "Поля от слънчогледи", "Океан". Ще чуем и новите парчета от шестия албум на групата „Кислород“.

DEEP ZONE Project и Златните БГ Хитове – Remixed – това ви очаква на 26 август! Една от най-популярните БГ групи ще гостува на остров Света Анастасия с новото си клубно шоу и Златни БГ Хитове в ремиксирани модерни версии. Всеки, който присъства на партито, ще получи ПОДАРЪК – 10-часов дигитален албум с авторска музика и ремикси на DEEP ZONE Project!

Билети за събитията могат да бъдат закупени в Туристически информационен център до Часовника всеки ден от 09.00 до 19.00 ч. Както и на Магазия 1, откъдето отплават корабите „Бургус“ и „Анастасия“. Билети за събитията на остров Света Анастасия могат да бъдат намерени още в мрежата на Grabo.bg и еvents.gotoburgas.com, както и в Eventim.bg – за събитията на Solar Island.