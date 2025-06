Расте броят на жертвите на руската атака срещу Киев (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите на снощната руска атака срещу украинкката столица Киев. Те са вече деветима, след като спасителите са открили тялото на загинал. Операцията по издирването продължава. „Понастоящем четирима души, ранени при нощното нападение в столицата, остават в болници за лечение. Сред тях са две деца и бременна жена“, уточни кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Reuters footage captures the moments of last night’s massive Russian attack. Nine civilians, including children, were killed. pic.twitter.com/oerBsnmItC