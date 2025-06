Шокираща промяна в цената на петрола след като Иран стреля с ракети срещу база на САЩ в Катар

Уникална промяна в цената на петрола беляза иранската ракетна атака срещу американска военна база в Катар. Промяната обаче изобщо не е такава, каквато си мислят повечето потребители - Още: Ирански ракети полетяха срещу Катар и Ирак: Техеран обяви операция срещу военни бази на САЩ (ВИДЕО)

Panic seen in Doha during the Iranian ballistic missile attack earlier against Al Udeid Air Base in Qatar. pic.twitter.com/fRxeiafTta — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

Всъщност, черното злато поевтиня шоково със старта на борсовата сесия в САЩ (тя приключва между 22:30 и 23:00 часа българско време), с над 3,30%, като полетът надолу в цената продължава, това се вижда на графиките в цената от CNBC. В момента лекият суров петрол от САЩ отиде под 72 долара за барел, а европейският сорт "Брент" - под 75 долара за барел, като за минути цените слязоха и съответно на границата от почти 71 долара за барел и 74 долара за барел, като и тези граници бяха преодолени и черното злато вече е под тях. Първоначалният срив беше малко над 3%, като с публикуването на материала стигна до 3,93% за "Брент"-а и 3,95% за лекия суров петрол от САЩ - Още: Ще се отрази ли на петрола: Танкери вече избягват Ормузкия проток

NOW: Oil prices plunged.



Iranian attack on U.S. bases fell far short of expectations. pic.twitter.com/IwK4cKK8gP — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

NOW: Oil prices plunge despite Iranian missile strikes on U.S. forces in the Gulf. pic.twitter.com/c2vFGn82wo — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

Защо се случва така - явно е, че пазарите са страшно изнервени, но изглежда търговците са заложили на военен отговор на Иран срещу САЩ и рискът вече е бил калкулиран, което води до поевтиняването - Още: Тръмп: Не пипайте цените на петрола