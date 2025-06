Иран стреля по военна база на САЩ, но внимаваше да не уцели. Тръмп отговори (ВИДЕО)

Иран изстреля двуцифрен брой балистични ракети срещу една от най-големите американски военни бази в Близкия изток - "Ал Удейд" в Катар. Само че поне според видяното досега изглежда Техеран действа буквално на принципа на кинематографията - много шум за нищо. Вече има данни, че Иран е предупредил предварително за атаката, за да няма "засечки", но я представя пред иранското общество като грандиозен успех - Още: Ирански ракети полетяха срещу Катар и Ирак: Техеран обяви операция срещу военни бази на САЩ (ВИДЕО)

Това всъщност не е пръв такъв случай - лично американският президент Доналд Тръмп потвърди предишния, като разказа за него през 2023 година. Става въпрос за ирански "ракетен удар", след като Тръмп нареди да бъде убит генерал Касем Солеймани, лицето на Иранската революционна гвардия допреди вече над 6 години.

"Иранци ни се обадиха и казаха, слушайте ... нямаме избор, трябва да ви ударим. Защото имаме самоуважение и аз го разбрах. Ние ги ударихме, те трябваше да направят нещо. Казаха ни: Не се притеснявайте, че ще изстреляме 18 ракети към вашата военна база, но нито една от тях няма да удари базата".

Trump in 2023 on Iran's retaliation after Soleimani's death:



Iranians called us up and they said listen ... we have no choice, we have to hit you.



Because we have our own self respect and I understood that.



We hit them, they've got to do something.



