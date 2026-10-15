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Спряха операцията по изтегляне на ударения край бяла кораб "Челси-3" (ВИДЕО)

15 октомври 2026, 17:11 часа 1615 прочитания 0 коментара

Операцията по овладяване и буксировка (изтегляне) на дрейфуващия моторен кораб Chelsea-3 (Челси-3) е временно прекратена със заповед на капитана на Пристанище Бургас. Причината за преустановяването на действията е рязкото влошаване на хидрометеорологичната обстановка и силното морско вълнение в района този следобед, 15 октомври. Поразеният от дронове два дни по-рано плавателен съд под малтийски флаг трябваше да бъде издърпан до пристанището днес, както обяви и премиерът Румен Радев от Брюксел, и Изпълнителна агенция "Морска администрация".

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Влекач е достигнал до кораба

Въпреки тежките условия, в 12:45 часа специализираният влекач „Алиот“ успя да достигне до плавателния съд. Извършен е оглед с цел прехвърляне на аварийна група на борда, но метеорологичната обстановка не  е позволила това и създавала сериозен риск за безопасността на екипите, гласи официалната информация на Министерството на транспорта и съобщенията.

По-рано тази сутрин влекач „Алиот“ и катер „Спасител 2“ от ИА „Морска администрация“ излязоха към района с цел овладяване на кораба, осигуряване на буксировка и отвеждането му към пристанището в Бургас.

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Нападението срещу кораба "Челси-3"

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"Челси-3" беше ударен на 18 мили от град Бяла на 13 октомври, т.е. в изключителната икономическа зона на България в Черно море и много близо до самите териториални води. Сигналът за нападението бе подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Петима от моряците са с леки наранявания. Екипажът бе свален на брега.

Снимка: МВР

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ (в Молдова, на границата с Румъния и Украйна). Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна (в Одеса) компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд - по данни на Maritime.bg.

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Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи на 13 октомври, че "Челси-3" се е състоял от 15-членен екипаж, като 7 от моряците са граждани на Украйна, а 8 - на Азербайджан. Гражданите на Азербайджан са настанени в болница "Св. Анна", а тези на Украйна - във Военна болница във Варна. Корабът е бил без товар, като е разтоварил зърно в Молдова. Плавателният съд е на котва: Удареният кораб край Бяла е бил празен: Говори областният управител на Варна.

По непотвърдена информация - атаката срещу 136-метровия "Челси-3" е осъществена с три дрона. "Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба, и са чули три взрива, вследствие на което са предприели действия по евакуация", каза главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

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Впоследствие Румен Радев привика руския посланик Елеонора Митрофанова. "Заявих пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува сама собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни и ясни доказателства", обясни днес премиерът.

"Не става въпрос за предпазливост, а за обоснованост. Много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна", обяви все пак днес Радев.

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Черно море Бяла Пристанище Бургас буксир ударени кораби Черно море кораб "Челси 3"
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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