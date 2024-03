Молдовски регион помоли Путин за директна доставка на руски газ на специални цени

Гуцул също така заяви, че е поискала от Кремъл да открие специални сметки, по които да бъдат превеждани пари за "увеличаване на заплатите" на жителите на Гагаузия.

Още: Губернаторът на Гагаузия отиде при Путин, той обеща подкрепа срещу Молдова (СНИМКИ)

The head of Gagauzia (autonomous region of Moldova), Evghenia Guțul, has asked the Russian authorities to allow Gazprom to supply gas directly to the autonomy at a special price



Guțul also said that she asked the Kremlin to open special accounts to which money could be… pic.twitter.com/WIJXW55C6G