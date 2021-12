Сливанията и придобиванията надхвърлиха 5 трилиона долара за първи път в историята

Сливанията и придобиванията на бизнеси по света поставиха рекорд през 2021 година, надскачайки предходното върхово постижение от преди 15 години, благодарение на изобилието от капитал и високите оценки, подхранващи внушителните нива на бизнес сделките.

Общата стойност на сделките по сливания и придобивания (M&A) прехвърли равнище от 5 трилиона долара за първи път в историята, като обемите нарастват с 63% до сумата от 5.63 трилиона долара към 16 декември тази година, сочат данните на Dealogic. Предходният рекорд бе записан преди глобалната финансова криза през 2007 година, когато сливанията и придобиванията по света достигнаха 4.42 трилиона долара, предава CNN.

"Корпоративните счетоводни баланси са невероятно здрави, седейки на 2 трилиона долара пари в брой само в САЩ - а достъпът до капитал остава широко достъпен на исторически ниски цени", казва Крис Руп, един от ръководителите на M&A за Северна Америка към JPMogarn.

Технологиите и здравеопазването, които обикновено оформят по-голямата част от пазара на сливания и придобивания, водят колоната през 2021 година, движени отчасти от задържаното търсене от миналата година, когато темпът на дейностите по сливания и придобивания падна до 3-годишно дъно поради глобалните финансови последици от COVID-19 пандемията.

Компаниите се втурнаха да набират средства `rez предлагания на акции или облигации, големите корпорации се възползваха от процъфтяващите пазари на акции, използвайки собствените си книжа като средство за придобиване, докато в същото време финансовите спонсори нахлуха сред публичните компании.

Освен това, стабилните корпоративни печалби и цялостната светла икономическа перспектива дадоха на главните изпълнителни директори увереността да преследват големи, структуроопределящи сделки, въпреки потенциалните проблеми като инфлационния натиск.

„Силните пазари на акции са ключов двигател при сливанията и придобиванията. Когато цените на акциите са високи, това обикновено съответства на положителна икономическа перспектива и висока увереност на главните изпълнителни директори“, казва Том Майлс, съпредседател на M&A за Америка към Morgan Stanley.

Обемът на сделките в САЩ записва близо двоен скок до 2.61 трилиона долара през 2021 година, сочат данните на Dealogic. Сливанията и придобиванията в Европа нарастват с 47% до 1.26 трилиона долара, докато обемите в Азиатско-тихоокеанския регион отчитат ръст от 37% до 1.27 трилиона долара.

„Докато трансграничната активност на Китай беше скромна, корпорации от други азиатски страни се засилиха да купуват глобални активи. Очакваме да видим тази тенденция да продължи, особено за сделки в Европа и САЩ“, каза Рагав Малия, глобален заместник-председател инвестиционно банкиране в Goldman Sachs.

Редица от най-големите придобивания през годината бяха обявени през първата половина на 2021 година, като сделката за 43 млрд. долара между AT&T Inc и Discovery Inc и придобиването на Medline Industries Inc за 34 млрд. долара.

Темпът на сделки между компаниите обаче не показа сигнали за забавяне през втората половина на годината.

На 21 ноември KKR направи крачка за придобиването на аTelecom Italia, най-големият мобилен оператор в Италия, оценявайки го на 40 млрд. долара, включително нетния дълг. При успешен завършек, сделката може да стане най-голямото изкупуване на частен капитал в Европа и второто най-голямо в света.

Лесният достъп до финансиране захрани сделките с частен капитал, като обемите скочиха повече от двойно спрямо миналата година до 985.2 млрд. долара, сочат данните на Dealogic.

„Инвеститорите влагат пари в брой с безпрецедентни темпове, което означава, че на глобална основа оценките на активите са достигнали връх до исторически нива“, каза Луиджи де Веки, председател на консултантския съвет за банкови капиталови пазари в Европа, Близкия изток и Африка в Citigroup.

"Въпросът е дали цените, които се плащат сега, ще продължат да са смислени с течение на времето.", добавя той.

Притиснати да направят бизнеса си по-екологичен и по-благоприятен за климата, ръководителите на компании търсят фирми за придобиване, които разполагат с правилните климатични реквизити.

По думите на Веки, заедно с технологиите и дигиталната трансформация, устойчивият (зеленият) бизнес ще бъде основен фокус.