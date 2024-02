Три големи китайски банки отказаха да приемат плащания от Русия

Сред най-големите

Три от най-големите китайски банки — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China отказаха да приемат плащания от руските банки, поставени под санкции от началото на 2024 г. Това съобщи за "Известия" генералният директор на руската компания "Первая группа" Алексей Порошин.