CNN: Ударите не са унищожили ядрената програма на Иран

Американските военни удари по три от ядрените съоръжения на Иран миналия уикенд не са унищожили основните компоненти на ядрената програма на Техеран и вероятно са я забавили само с месеци. Това пише CNN, като се позовава на ранна оценка на американското разузнаване, описана от четирима души, запознати с нея. Оценката, която не е била съобщавана преди, е изготвена от Агенцията за военно разузнаване към Пентагона. Тя се основава на оценка на бойните щети, извършена от Централното командване на САЩ след американските удари, съобщава един от източниците.

Satellite images of Fordow show six bomb entry points near vents, suggesting major damage to the uranium facility.



Scorch marks and shrapnel on the mountain hint at large internal blasts.



Source: TheGoodISIS pic.twitter.com/r9b4AcdrjR — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

Анализът на щетите по обектите и въздействието на ударите върху ядрените амбиции на Иран продължава и може да се промени с набирането на повече разузнавателни данни. Но ранните оценки противоречат на многократните твърдения на президента Доналд Тръмп, че ударите са „унищожили напълно и тотално“ съоръженията за обогатяване на уран. Министърът на отбраната Пит Хегсет също заяви в неделя, че ядрените амбиции на Иран „са били унищожени“.

🚨 JUST IN: Satellite imagery shows destruction caused by the U.S. Navy tomahawk missile strike on Iran’s Esfahan Nuclear Facility last night



VERY widespread damage.



A Navy sub located 400 miles away struck this site with two dozen missiles, while B-2 bombers took out Fordow… pic.twitter.com/gzkLw6truu — Nick Sortor (@nicksortor) June 22, 2025

Двама от запознатите с оценката източници заявиха, че запасите от обогатен уран на Иран не са били засегнати. Един от източниците заяви, че центрофугите са до голяма степен „непокътнати“. „Така че оценката е, че САЩ са ги забавили с най-много може би няколко месеца“, добави източникът.

"Погрешна оценка, изтекла към CNN от анонимен неудачник"

Белият дом призна за съществуването на тази оценка, но заяви, че не е съгласен с нея. Говорителката Каролайн Ливит заяви пред CNN: „Тази предполагаема оценка е напълно погрешна и е класифицирана като „строго секретна“, но въпреки това е била изтекла към CNN от анонимен, нископоставен неудачник в разузнавателната общност. Изтичането на тази предполагаема оценка е явен опит за унижаване на президента Тръмп и дискредитиране на смелите пилоти на изтребители, които проведоха перфектно изпълнена мисия за унищожаване на ядрената програма на Иран. Всички знаят какво се случва, когато пуснете четиринадесет бомби от по над 13 тона перфектно върху целите им: пълно унищожаване.“

Още: Тръмп се похвали: Номиниран е за Нобелова награда за мир заради войната между Иран и Израел

Американските военни заявиха, че операцията е преминала по план и че е била „огромен успех“. Все още е рано Вашингтон да имат цялостна картина на въздействието на ударите и никой от източниците не е описал как оценката на военното разузнаване се вписва в мнението на други агенции в разузнавателната общност. САЩ продължават да събират разузнавателна информация, включително от Иран, докато оценяват щетите.

Още: Тръмп към CNN и MSNBC: "Боклуци, всичко ви е фалшиви новини" (ВИДЕО)

Израел извършваше удари по ирански ядрени съоръжения в продължение на дни преди военната операция на САЩ, но твърдеше, че се нуждае от американските 13 600-килограмови бомби за разрушаване на бункери, за да завърши работата. Въпреки че американските бомбардировачи B-2 хвърлиха над дузина бомби върху две от ядрените съоръжения – завода за обогатяване на гориво Фордоу и обогатителния комплекс Натанз, бомбите не са унищожили напълно центрофугите и високообогатения уран на обектите, твърдят запознати с оценката. Вместо това, въздействието върху трите обекта – Фордоу, Натанз и Исфахан – е било до голяма степен ограничено до надземните конструкции, които са били сериозно повредени. Това включва енергийната инфраструктура на обектите и някои от надземните съоръжения, използвани за преобразуване на уран в материал за производство на бомби.

Още: Тръмп се похвали: Рюте го поздравил за "решителните действия" в Иран

„Въз основа на всичко, което видяхме – а аз съм виждал всичко – нашата бомбардировъчна кампания унищожи способността на Иран да създава ядрени оръжия. Нашите масивни бомби уцелиха точното място на всяка цел и работиха перфектно. Въздействието на тези бомби е заровено под планина от развалини в Иран; така че всеки, който казва, че бомбите не са били опустошителни, просто се опитва да подкопае президента и успешната мисия“, заяви военният министър Пийт Хегсет пред CNN.

🚨 JUST IN: President Trump says the damage to Iran’s nuclear facilities is “MONUMENTAL”



“Great skill was shown by our military! Thank you!”



🎥 Fordow Plant — Before & After pic.twitter.com/NhJLnwColS — Nick Sortor (@nicksortor) June 22, 2025

Във вторник сутринта Тръмп повтори твърдението си, че щетите от ударите са значителни. „Мисля, че е напълно разрушен“, каза той, добавяйки: „Тези пилоти удариха целите си. Тези цели бяха унищожени и пилотите трябва да бъдат похвалени“, добави той. На въпрос за възможността Иран да възстанови ядрената си програма, Тръмп отговори: „Това място е под камък. Това място е разрушено.“

"Твърде рано е да се коментира"

И докато Тръмп и Хегсет бяха оптимистично настроени относно успеха на ударите, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн заяви в неделя, че макар оценката на щетите все още да продължава, е „твърде рано“ да се коментира дали Иран все още разполага с някакъв ядрен капацитет. Републиканският представител Майкъл Маккол, който е и почетен председател на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, не потвърди твърденията на Тръмп, че иранската програма е била „унищожена“, когато беше поставен под натиск от CNN във вторник. „Бях инструктиран за този план в миналото и той никога не е имал за цел да унищожи напълно ядрените съоръжения, а по-скоро да причини значителни щети“, каза Маккол пред американската медия, визирайки плановете на военните да ударят ирански ядрени съоръжения.

Още: Нетаняху: Постигнахме историческа победа, Иран няма да има ядрено оръжие (ВИДЕО)

Джефри Луис, експерт по оръжия и професор в Института за международни изследвания „Мидълбъри“, който е прегледал внимателно сателитни изображения от местата на ударите, се съгласи с оценката, че атаките изглежда не са сложили край на ядрената програма на Иран. „Прекратяването на огъня дойде, без нито Израел, нито Съединените щати да успеят да унищожат няколко ключови подземни ядрени съоръжения, включително близо до Натанз, Исфахан и Парчин“, каза Луис, визирайки прекратяването на огъня между Израел и Иран, което Тръмп обяви в понеделник. Парчин е отделен ядрен комплекс близо до Техеран. „Тези съоръжения биха могли да послужат като основа за бързото възстановяване на ядрената програма на Иран“, предупреди той.

He's a detailed video on the GBU-57 bunker budget bomb used on the Fordow nuclear site tonight. pic.twitter.com/sckW94sLT7 — Vince Langman (@LangmanVince) June 22, 2025

По-рано във вторник бяха отменени брифинги както за Камарата на представителите, така и за Сената относно операцията. Според източници, запознати с въпроса, брифингът с участието на всички членове на Сената е преместен за четвъртък. Двама отделни източника пък съобщиха пред CNN, че брифингът за всички депутати от Камарата на представителите също е отложен. Не беше ясно веднага защо е взето това решение.

Още: Тази вечер Техеран празнува с парад "победата" във войната с Израел

„Тръмп току-що отмени класифициран брифинг на Камарата на представителите относно ударите срещу Иран без никакво обяснение. Истинската причина? Той твърди, че е унищожил „всички ядрени съоръжения и възможности“; екипът му знае, че не може да подкрепи неговите глупости и изказвания“, написа в Х представителят на демократите от Ню Йорк Пат Райън.

Защо САЩ атакуваха Исфахан с ракети "Томахоук"

Както съобщи CNN, отдавна има въпросителни дали американските бомби за унищожаване на бункери, известни като „Massive Ordnance Penetrators“, биха могли да унищожат напълно силно укрепените ядрени обекти на Иран, които са заровени дълбоко под земята – особено във Фордоу и Исфахан, който е най-големият ирански комплекс за ядрени изследвания.

Още: Бомбардировач B-2 изстреля първата ракета с голям обсег, способна да достигне Сибир (ВИДЕО)

Трябва да се отбележи, че САЩ удариха Исфахан с ракети „Томахоук“, изстреляни от подводница, вместо с бомби за разрушаване на бункери. Това е така, защото е имало разбиране, че бомбите вероятно няма да пробият успешно долните нива на Исфахан, които са заровени дори по-дълбоко от Фордоу, каза един от източниците. Американски представители смятат, че Иран също така поддържа тайни ядрени съоръжения, които не са били обект на удара и продължават да функционират, твърдят два източника, запознати с въпроса.

Още: Доналд Тръмп заговори за смяна на режима в Иран