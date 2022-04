Войната в Украйна задълбочи недостига на лекарства в Русия

Някои лекарства наистина стават по-трудни за намиране в аптеките в Москва и други руски градове. "В момента го няма в нито една аптека в града", споделя жителка на Казан пред Associated Press в края на март за лекарство за разреждане на кръвта, от което баща ѝ се нуждае.

Експерти и здравни власти в Русия твърдят, че недостигът на лекарства е временен – поради паническо запасяване и логистични затруднения за доставчиците вследствие на санкциите – но някои хора остават притеснени, че висококачествените лекарства ще продължат да изчезват от руския пазар.

"Най-вероятно ще има недостиг. Колко катастрофално ще бъде, не знам", казва д-р Алексей Ерлих, началник на кардиологичното интензивно отделение в московската 29-а болница и професор в Медицинския университет "Пирогов" в Москва.

Новините, че руснаците не могат да намерят определени лекарства в аптеките, започват в началото на март, малко след като Москва започна война срещу Украйна, а мащабните санкции правят Русия все по-изолирана от останалия свят.

Организацията "Пациентски монитор", защитаваща правата на пациентите в руския регион Дагестан на Каспийско море, започва да получава оплаквания през втората седмица на март.

Ръководителят на групата Зияутдин Увайсов казва пред AP, че лично е проверил в няколко държавни аптеки в региона за наличността на 10 от най-търсените лекарства и "те не са имали голям брой от тях". На въпроса кога ще получат въпросните медикаменти, аптеките отговарят, че "няма и не е ясно кога ще има". Въпреки уверенията на властите, че запасяването е причина за бързото изпразване на рафтовете, новините за недостиг продължават през целия март.

Една от най-големите онлайн общности за медицински работници в Русия – Vrachi.Rf анкетира над 3000 лекари в средата на март и те казват, че са се сблъскали с недостиг на повече от 80 лекарства: противовъзпалителни, стомашно-чревни, антиепилептични и антиконвулсанти, както и антидепресанти и антипсихотици.

Около дузина руснаци от различни градове признават пред AP в края на март, че са прекарали дни в търсене на определени лекарства за щитовидната жлеза, видове инсулин или дори популярен болкоуспокояващ сироп за деца. Някои хора изобщо не са могли да ги намерят. "Пациентите, които лекувам, са изгубили някои лекарства за кръвно налягане. A някои лекари, които познавам, съобщават за проблеми с някои много скъпи, много важни лекарства, използвани при определени хирургични процедури.", казва Ерлих.

Руският здравен министър Михаил Мурашко многократно е уверявал, че наличието на лекарства не е проблем в страната и обвинява паническото запасяване за всеки недостиг. По думите му търсенето на определени лекарства се е увеличило десетократно през последните седмици и той призовава руснаците да не трупат медикаменти.

Експертите са съгласни, че паническото купуване има роля, за да се стигне до недостига на лекарства. "Хората се втурнаха да се запасяват и в някои случаи доставките, които трябваше да стигнат за година или година и половина, бяха изкупени в рамките на месец", казва пред AP Николай Беспалов, директор в аналитичната компания RNC Pharma.

Беспалов посочва и логистичните проблеми, възникнали в началото на кризата. Докато големите западни фармацевтични компании обещават да не изтеглят жизненоважни лекарства от руския пазар, санкциите отрязаха ключовите руски банки от финансовата система SWIFT, възпрепятствайки международните разплащания. Десетки държави спряха въздушния трафик с Русия, нарушавайки веригите за доставки.

“Russian doctors complained about the shortage of more than 80 drugs, including insulin, as well as drugs for the stomach and thyroid gland. The Ministry of Health assured that the supply of medicines to Russia continues despite the sanctions” https://t.co/nXyVz3Ko7u