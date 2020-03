A1 обяви големи намаления за стилни дамски часовници в месеца на жените

Смарт часовниците са хит на пазара, тъй като позволяват на потребителите да използват много от любимите си приложения, без да им се налага да посягат към смартфона си. Всички модели в промоцията са снабдени с AMOLED дисплеи и операционни системи, специално създадени за работа с часовник. Устройствата се предлагат при закупуване с абонаментен план от А1 . Това им позволява да приемат и започват както обаждания, така и съобщения и да се свързват с интернет. Друго предимство на смарт часовниците е издръжливостта на батерията, като от Huawei изчисляват, че при стандартна употреба техните модели могат да издържат до седем дни с едно зареждане. Разбира се, дамските часовниците никога не са само технологични джаджи, но и стилни аксесоари. Именно затова, както моделите на Samsung, така и този на Huawei, разчитат на изчистения дизайн и елегантния външен вид.Samsung Active се отличава с характерен сребрист цвят, издръжлива батерия и операционна система Tizen OS. Samsung Galaxy Watch 42mm от друга страна пък залага на винаги актуалния цвят розово злато. Серията Galaxy Watch Active 2 се отчита с два модела, с различна големина. По-компактният от двата е с размер от 40mm в диаметър и лек алуминиев корпус. По-големият, от друга страна, разчита на подсилен корпус от неръждаема стомана и диаметър от 44mm. Huawei се отчита със своето бижу Watch GT2. Той e устойчив на намокряне и прах, и е снабден с GPS и Bluetooth. Часовникът на Huawei може да се похвали и с 1.2-инчов AMOLED дисплей, с резолюция от 390х390 пиксела и HD качество на изображенията.Намаленията, обявени от А1 за тези смарт устройства, достигат до внушителните 40%, в зависимост от тарифния план и модела часовник. Комбинацията от Samsung Galaxy Active и А1 One Unlimited 5XL започва от 59,99 лв. в брой, или 3,99 лв. на месец, ако бъде закупен на изплащане.Samsung Galaxy Active 2 може да бъде закупен на цена 207,99 лв. за по-компактния алуминиев вариант или за 319,98 лв. – за по-масивния модел със стоманен корпус. Тези цени отново важат при закупуването им с тарифен план А1 One Unlimited 5XL. Huawei GT2 допълва компанията на смарт часовниците с цени от 63,99 лв. в брой или 4,50 лв. на месец, ако бъде изплащан на 24 вноски с тарифен план А1 ONE Unlimited 5XL.