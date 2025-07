Разузнаването на САЩ: Иран е бил на косъм да минира Ормузкия проток

Миналия месец иранските военни са натоварили морски мини на кораби в Персийския залив - ход, който е засилил опасенията на Вашингтон, че Техеран се готви да минира и блокира Ормузкия проток след ударите на Израел. Информацията е на Reuters, като агенцията цитира двама американски служители. Тези приготовления, които са били засечени от разузнаването на САЩ, са се случили известно време след като израелските сили са започнали първите си атаки срещу иранската ядрена и ракетна инфраструктура на 13 юни.

Ормузкият проток, свързващ Персийския залив с Арабско море и Индийския океан, е един от най-важните транспортни маршрути на петрола в световен мащаб - около 20% от глобалната търговия с ценната суровина минава оттам.

Разгръщането на мините, които досега не са били разполагани в пролива, предполага, че Техеран може би е имал сериозни намерения да го затвори. Това щеше да доведе до ескалация на вече разразилия се конфликт и до сериозни затруднения в световната търговия. Блокирането на Ормузкия проток вероятно би довело до скок на световните цени на енергията.

Вместо това световните цени на петрола спаднаха с повече от 10% след ударите на САЩ по ядрените съоръжения на Иран.

Снимка: iStock

На 22 юни, малко след като САЩ бомбардираха три от ключовите ирански ядрени обекта в опит да парализират ядрената програма на Техеран, иранският парламент уж подкрепи мярка за блокиране на пролива.

Това решение не е било обвързващо и окончателното решение за затварянето му е трябвало да бъде взето от Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заяви тогава иранската телевизия Press TV. През годините Техеран е заплашвал да затвори пролива, но никога не е изпълнявал тази заплаха.

От Reuters не са успели да определят кога точно по време на израелско-иранската 12-дневна война Техеран е заредил мините на свои кораби. Не е ясно и кога са били разтоварени впоследствие. Подобно разузнаване по принцип се събира чрез сателитни изображения, тайни източници или комбинация от двете.

Един от източниците на агенцията хвали американският президент Доналд Тръмп, че с ударите по Иран предотвратил по-голяма ескалация. От Пентагона обаче няма официална позиция във връзка с новината.

